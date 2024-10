Aurora boreale in Italia, spettacolo di luce nel cielo: dove si è vista (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tempesta geomagnetica dietro al fenomeno ha tinto di rosa, rosso, viola e verde il cielo di tante regioni Spettacolare Aurora boreale, ieri sera, a illuminare ancora una volta i cieli del Nord Italia. Dal Veneto al Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia alla Romagna, la tempesta geomagnetica dietro al fenomeno ha tinto di Sbircialanotizia.it - Aurora boreale in Italia, spettacolo di luce nel cielo: dove si è vista Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tempesta geomagnetica dietro al fenomeno ha tinto di rosa, rosso, viola e verde ildi tante regioni Spettacolare, ieri sera, a illuminare ancora una volta i cieli del Nord. Dal Veneto al Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia alla Romagna, la tempesta geomagnetica dietro al fenomeno ha tinto di

Aurora boreale straordinaria nel Trevigiano - perchè il cielo si colora così - È stata una notte semplicemente spettacolare quella scorsa, con la presenza dell'aurora boreale che ha illuminato i cieli del Trevigiano. L'aurora era ben. . . . Tre ondate del fenomeno si sono succedute, a partire dalla sera fino all’1:30, con un'intensa ripresa dell'attività aurorale durante la notte. (Trevisotoday.it)

L'aurora boreale è arrivata - una notte di colori nei cieli del messinese - Notte spettacolare quella di ieri per la presenza dell'aurora boreale anche nei cieli del Messinese. Il fenomeno fisico era stato annunciato dagli esperti, anche se non era certo, invece è arrivato e si è scatenato in tutto il suo spettacolo, con la volta che si è colorata, a seconda di dove la... (Messinatoday.it)

L’aurora boreale colora i cieli della Lombardia - boom di foto sui social - Non è la prima volta che succede – era capitato lo scorso 11 maggio – e non sarà l'ultima. 8, il più potente classificato. Solitamente visibili solo alle alte latitudini, le più potenti possono generare aurore visibili anche in regioni più meridionali. La tempesta geomagnetica di classe G4 (su una scala di intensità che va da G1 a G5) ha dunque avuto effetti anche alle nostre latitudini. (Ilgiorno.it)