Agi.it - Arriva l'ora solare, quando spostare le lancette

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3 di notte, tornerà l'ora. Leandranno spostate un'ora indietro, la buona notizia, quindi, è che dormiremo un'ora in più, la cattiva che avremo due ore di luce in meno. Termina cosi' dopo 7 mesi l'ora legale, la variazione convenzionale dell'orario astronomico. Con l'uso dell'ora legale si determina che, per un dato territorio, l'ora ufficiale dello Stato venga calcolata in anticipo rispetto all'ora(naturale). Le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poichè centrando una parte rilevante delle attività durante le ore di lucesi riduce il ricorso all'illuminazione artificiale; dall'altro i cittadini possono beneficiare di un maggior numero di ore di luce