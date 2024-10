Antimafia: Malan, 'Scarpinato chiarisca o si dimetta, Conte esiga spiegazioni' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Quanto rivelato oggi da 'La Verità' allunga pesanti ombre sull'ex pm, oggi senatore del M5S e componente della commissione Antimafia, Roberto Scarpinato. Infatti, risulterebbe che prima dell'audizione di Gioacchino Natoli in commissione i due si sarebbero sentiti per ‘aggiustare' domande e risposte. Un comportamento grave, che ostacola e rischia di depistare l'attività della commissione, volta all'accertamento della verità su quanto accaduto nel 1992 a via D'Amelio in cui trovarono la morte il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta. Scarpinato quindi smentisca, chiarisca o si dimetta perché è inaccettabile che un componente di un'importante commissione, quale quella Antimafia, ne ostacoli la ricerca della verità. Ci attendiamo anche che il presidente Conte esiga da Scarpinato spiegazioni o dimissioni”. Liberoquotidiano.it - Antimafia: Malan, 'Scarpinato chiarisca o si dimetta, Conte esiga spiegazioni' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Quanto rivelato oggi da 'La Verità' allunga pesanti ombre sull'ex pm, oggi senatore del M5S e componente della commissione, Roberto. Infatti, risulterebbe che prima dell'audizione di Gioacchino Natoli in commissione i due si sarebbero sentiti per ‘aggiustare' domande e risposte. Un comportamento grave, che ostacola e rischia di depistare l'attività della commissione, volta all'accertamento della verità su quanto accaduto nel 1992 a via D'Amelio in cui trovarono la morte il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta.quindi smentisca,o siperché è inaccettabile che un componente di un'importante commissione, quale quella, ne ostacoli la ricerca della verità. Ci attendiamo anche che il presidentedao dimissioni”.

