"Altra figlia di famosi". Sorpresa Amici 24, chi entra nel talent. Lei brava, la mamma amatissima (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo ingresso ad Amici di Maria De Filippi: dopo Ilan Muccino, un'Altra giovane promessa ha fatto il suo debutto nel celebre talent di Canale 5. Si tratta della cantante Chiamamifaro, che ha già calcato palchi importanti come quello del concertone del Primo Maggio. Ma non è solo il suo talento a far parlare di lei: è infatti figlia d'arte, con genitori noti al pubblico italiano. Parliamo di Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva, e di Giorgio Gori, produttore televisivo ed ex sindaco di Bergamo. In una recente intervista, la giovane artista ha raccontato quanto l'influenza dei suoi genitori sia stata fondamentale nel suo avvicinamento alla musica, pur avendo sempre cercato di costruire il proprio percorso in maniera autonoma. "Mi sono avvicinata alla musica con i dischi che ascoltavano i miei genitori, principalmente cantautorato italiano e non.

