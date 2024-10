Alluvione: lunedì 14 ottobre riapre la tratta ferroviaria tra Faenza e Marradi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Faenza (Ravenna), 11 ottobre 2024. A poco più di tre settimane dalla sua interruzione (avvenuta lo scorso 22 settembre) a seguito degli ingenti danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria, lunedì prossimo (14 ottobre), riprenderà lungo la linea Faentina la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi. I primi treni a ripercorrere la linea saranno il R 18890 in partenza da Faenza alle 6.56 e il R18881 in partenza da Marradi alle 6.29. Nei giorni di sospensione del traffico ferroviario, i tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici sono intervenuti in particolare nella tratta fra Marradi e Brisighella. Dopo una iniziale liberazione della sede ferroviaria da fango e detriti, sono state svolte le necessarie verifiche strutturali a ponti, viadotti e gallerie. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione: lunedì 14 ottobre riapre la tratta ferroviaria tra Faenza e Marradi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)(Ravenna), 112024. A poco più di tre settimane dalla sua interruzione (avvenuta lo scorso 22 settembre) a seguito degli ingenti danni provocati dal maltempo all’infrastrutturaprossimo (14), riprenderà lungo la linea Faentina la circolazionetra. I primi treni a ripercorrere la linea saranno il R 18890 in partenza daalle 6.56 e il R18881 in partenza daalle 6.29. Nei giorni di sospensione del traffico ferroviario, i tecnici di ReteItaliana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici sono intervenuti in particolare nellafrae Brisighella. Dopo una iniziale liberazione della sededa fango e detriti, sono state svolte le necessarie verifiche strutturali a ponti, viadotti e gallerie.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori stradali da lunedì 14 ottobre : cambiano sosta e traffico - Lavori da stradali da lunedì 14 ottobre. Fino a venerdì 18 ottobre comporteranno 24 ore su 24 il restringimento di via Madonna del Prato tra i civici 80 e 82 e il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione a San Zeno strada E dal civico 5 all’intersezione con la strada F in. (Arezzonotizie.it)

Carta del docente 500 euro - dalle 14 di lunedì 14 ottobre nuovamente disponibile - L'articolo Carta del docente 500 euro, dalle 14 di lunedì 14 ottobre nuovamente disponibile sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che a partire dalle ore 14:00 di lunedì 14 ottobre i docenti aventi diritto potranno nuovamente accedere ai borsellini elettronici della Carta del Docente e generare i voucher per l'acquisto di ... (Orizzontescuola.it)

Lunedì 14 ottobre il mercato cittadino lungo il Sentierone aperto fino alle 18 - L’estensione dell’orario ha lo scopo di recuperare la giornata del 26 agosto scorso, in cui il mercato non si è svolto a causa dei festeggiamenti per il Patrono della città, Sant’Alessandro. Lunedì 14 ottobre 2024, il tradizionale mercato cittadino allestito lungo il Sentierone rimarrà eccezionalmente aperto fino alle ore 18, anziché chiudere come di consueto alle ore 13,30. (Bergamonews.it)