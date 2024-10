Aeroporto intitolato a Berlusconi. No di 3 Comuni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuano le polemiche sulla scelta di intitolare l’Aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Dopo che il Comune di Milano ha annunciato la volontà di fare ricorso al Tar, anche alcuni paesi che gravitano intorno all’Aeroporto hanno deciso di opporsi. Sulle barricate Somma Lombardo, Cardano al Campo e Samarate. E la questione non è solamente tecnica, bensì un vero caso politico. In merito si esprimono Silvia Roggiani, deputata e segretaria del Pd Lombardia e Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Pd di Varese. "Prosegue con determinazione la nostra lotta contro la decisione di intitolare Malpensa a Berlusconi – dicono – Una scelta calata dall’alto senza alcuna condivisione, che non rappresenta la volontà del territorio. Ilgiorno.it - Aeroporto intitolato a Berlusconi. No di 3 Comuni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuano le polemiche sulla scelta di intitolare l’di Malpensa a Silvio. Dopo che il Comune di Milano ha annunciato la volontà di fare ricorso al Tar, anche alcuni paesi che gravitano intorno all’hanno deciso di opporsi. Sulle barricate Somma Lombardo, Cardano al Campo e Samarate. E la questione non è solamente tecnica, bensì un vero caso politico. In merito si esprimono Silvia Roggiani, deputata e segretaria del Pd Lombardia e Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Pd di Varese. "Prosegue con determinazione la nostra lotta contro la decisione di intitolare Malpensa a– dicono – Una scelta calata dall’alto senza alcuna condivisione, che non rappresenta la volontà del territorio.

