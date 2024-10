“Addio Franca Troisi, davanti a te ci togliamo tutti il cappello” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “E’ un giorno nero per Avellino, il cinema, la cultura. Un giorno senza più sfumature; un giorno senza più luce. un giorno senza colore.Un giorno Senza Te. Franca. Ci mancherai moltissimo”. Così gli amici dell’Associazione ZiaLidiaSocialClub, postando sui social una foto nera, annunnciano la scomparsa di Franca Troisi, docente avellinese da sempre attiva nel mondo culturale e rappresentante dell’Associazione “Centrodonna”. Anche la pagina del Laceno D’Oro è listata a lutto, ricordando le innumerevoli battaglie di Franca per l’ex Eliseo: “Cara, carissima Franca, non è stato un privilegio scontato avere avuto l’opportunità di incontrare una persona come te. Noi tutti ti dobbiamo molto, perché non hai mai smesso di crederci e con il tuo esempio ci hai insegnato a fare altrettanto. Anteprima24.it - “Addio Franca Troisi, davanti a te ci togliamo tutti il cappello” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “E’ un giorno nero per Avellino, il cinema, la cultura. Un giorno senza più sfumature; un giorno senza più luce. un giorno senza colore.Un giorno Senza Te.. Ci mancherai moltissimo”. Così gli amici dell’Associazione ZiaLidiaSocialClub, postando sui social una foto nera, annunnciano la scomparsa di, docente avellinese da sempre attiva nel mondo culturale e rappresentante dell’Associazione “Centrodonna”. Anche la pagina del Laceno D’Oro è listata a lutto, ricordando le innumerevoli battaglie diper l’ex Eliseo: “Cara, carissima, non è stato un privilegio scontato avere avuto l’opportunità di incontrare una persona come te. Noiti dobbiamo molto, perché non hai mai smesso di crederci e con il tuo esempio ci hai insegnato a fare altrettanto.

