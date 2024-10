A che ora Sinner-Machac, ATP Shanghai 2024: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 10.30 italiane sul cemento della località cinese, quando il tennista italiano se la dovrà vedere con l’insidioso avversario ceco. Il numero 1 del mondo, reduce dalle nette affermazioni ottenute contro lo statunitense Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, sfiderà il numero 33 del ranking ATP, capace di eliminare lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si tratta di un testa a testa a sorpresa, perché tutti si aspettavano un nuovo atto della contesa tra Sinner e Alcaraz dopo la finale del torneo ATP 500 di Pechino disputata recentemente e vinta dall’iberico come gli altri due precedenti di questa stagione. Oasport.it - A che ora Sinner-Machac, ATP Shanghai 2024: programma, orario, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannikaffronterà Tomasnella semifinale del Masters 1000 di. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 10.30 italiane sul cemento della località cinese, quando il tennista italiano se la dovrà vedere con l’insidioso avversario ceco. Il numero 1 del mondo, reduce dalle nette affermazioni ottenute contro lo statunitense Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, sfiderà il numero 33 del ranking ATP, capace di eliminare lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si tratta di un testa a testa a sorpresa, perché tutti si aspettavano un nuovo atto della contesa trae Alcaraz dopo la finale del torneo ATP 500 di Pechino disputata recentemente e vinta dall’iberico come gli altri due precedenti di questa stagione.

