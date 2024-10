Wta Wuhan, Paolini accede ai quarti: battuta Andreeva in due set (Di giovedì 10 ottobre 2024) La tennista azzurra batte la russa in appena 72 minuti e si avvicina sempre più alla qualificazione per le WTA Finals L'articolo Wta Wuhan, Paolini accede ai quarti: battuta Andreeva in due set proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Wta Wuhan, Paolini accede ai quarti: battuta Andreeva in due set Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La tennista azzurra batte la russa in appena 72 minuti e si avvicina sempre più alla qualificazione per le WTA Finals L'articolo Wtaaiin due set proviene da Il Difforme.

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - 6-2 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : prestazione solida e quarti di finale! - 30-40 Vincente inside in di dritto Andreeva, palla break. Alla fine la maggiore caratura della giocatrice toscana l’ha fatta prevalere. 15-40 Pauroso rovescio in cross in contropiede! 15-30 Spacca la racchetta Andreeva, errore chilometrico di rovescio. Ecco quindi che l’occasione è ghiotta per Paolini di continuare la propria corsa in Cina, dopo che nella giornata di ieri è venuta fuori molto ... (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - 4-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : due break per l’azzurra nel 2° set - Si gioca non prima delle 9, prima (dalle 5:00) giocheranno Linette-Kasatkina e Baptiste-Alexandrova. Paolini in campo alle 9! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. 15-0 Con la prima Jasmine! 2-0 Chiude il game Paolini come lo aveva aperto, con un vincente di dritto. (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - 1-0 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra ottiene il break in apertura di 2° set - Una vittoria oggi sarebbe anche importante per il ranking, visto che l’azzurra si trova a circa 250 punti virtuali dalla stessa Rybakina, che potrebbe essere superata durante questa settimana. 08:50 Erika Andreeva che ha clamorosamente sconfitto per 6-3, 6-1 la sorella più piccola e più talentuosa Mirra. (Oasport.it)