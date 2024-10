Verso l'udienza preliminare per l'ex rettore Cuzzocrea, Università sarà Parte civile (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Università sarà Parte civile nel processo contro l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Quanto detto in campagna elettorale è stato confermato dall'attuale vertice Giovanna Spatari. Il consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha deciso all'unanimità di far Parte del procedimento che vede sotto Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'nel processo contro l'exSalvatore. Quanto detto in campagna elettorale è stato confermato dall'attuale vertice Giovanna Spatari. Il consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha deciso all'unanimità di fardel procedimento che vede sotto

Si è dimesso perché indagato - ora Bernini lo vuole : l’ex rettore Cuzzocrea sarà consulente del ministero dell’Università e della Ricerca - Al momento delle dimissioni, l’ex rettore ha parlato di “macchina del fango” nei suoi confronti, e che si trattava di “normali rimborsi di spese per acquisti di ricerca”. “Cuzzocrea non ha ricevuto alcuna condanna per i fatti che gli vengono contestati – precisano dal ministero -. Chiediamo se considerato la doppia indagine in corso e le dimissioni anticipate dell’ex rettore, non sarebbe stato ... (Ilfattoquotidiano.it)