Vannini Uil Scuola Campania | Spetta davvero ai collaboratori scolastici occuparsi dell’igiene degli alunni? Il governo intervenga e chiarisca

"L'igiene personale degli alunni, in particolare di quelli con disabilità, non può e non deve essere affidata ai collaboratori scolastici". È la denuncia di Roberta Vannini, segretaria generale della Uil Scuola Rua Campania, che chiede l'intervento del governo per garantire la presenza nelle scuole di personale specializzato e con una formazione adeguata.

