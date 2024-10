Uragano Milton tocca terra: vittime e distruzione in Florida (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uragano Milton tocca terra: vittime e distruzione. L’evento atmosferico, violentissimo, si è abbattuto sulla Florida causano gravi danni. L’Uragano Milton, descritto dai media statunitensi come la “tempesta del secolo”, ha colpito la regione di Tampa Bay, in Florida, con venti che hanno sfiorato i 200 km/h. L’impatto ha causato danni significativi: più di 125 case sono state distrutte e oltre due milioni di edifici sono rimasti senza elettricità, con migliaia di famiglie senza elettricità. L’agenzia di protezione civile degli Stati Uniti, ha confermato la presenza di vittime, inclusi alcuni decessi nella comunità di pensionati dello Spanish Lakes Country Club, situata nella contea di St. Lucie. Le squadre di soccorso sono già operative per fornire assistenza ai residenti coinvolti. Tvzap.it - Uragano Milton tocca terra: vittime e distruzione in Florida Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024). L’evento atmosferico, violentissimo, si è abbattuto sullacausano gravi danni. L’, descritto dai media statunitensi come la “tempesta del secolo”, ha colpito la regione di Tampa Bay, in, con venti che hanno sfiorato i 200 km/h. L’impatto ha causato danni significativi: più di 125 case sono state distrutte e oltre due milioni di edifici sono rimasti senza elettricità, con migliaia di famiglie senza elettricità. L’agenzia di protezione civile degli Stati Uniti, ha confermato la presenza di, inclusi alcuni decessi nella comunità di pensionati dello Spanish Lakes Country Club, situata nella contea di St. Lucie. Le squadre di soccorso sono già operative per fornire assistenza ai residenti coinvolti.

