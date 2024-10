Uragano Milton devasta la Florida | 25 milioni senza corrente e diversi morti VIDEO

Uragano Milton devasta la Florida: 2,5 milioni senza corrente e diversi morti VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Florida sta facendo i conti con le devastazioni dell’Uragano Milton, che ha colpito lo stato mercoledì sera, lasciando oltre 2,5 milioni di case senza elettricità. Nonostante il suo indebolimento, Milton rimane estremamente pericoloso, portando con sé venti violenti e inondazioni che hanno travolto gran parte del territorio, solo due settimane dopo il passaggio dell’Uragano L'articolo Uragano Milton devasta la Florida: 2,5 milioni senza corrente e diversi morti VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Uragano Milton devasta la Florida: 2,5 milioni senza corrente e diversi morti VIDEO Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lasta facendo i conti con lezioni dell’, che ha colpito lo stato mercoledì sera, lasciando oltre 2,5di caseelettricità. Nonostante il suo indebolimento,rimane estremamente pericoloso, portando con sé venti violenti e inondazioni che hanno travolto gran parte del territorio, solo due settimane dopo il passaggio dell’L'articolola: 2,5proviene da Il Difforme.

