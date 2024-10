Uragano Milton arrivato in Florida, generati 19 tornado, 125 case distrutte già prima che toccasse terra - VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Uragano Milton ha toccato terra in Florida come tempesta di categoria 3, per poi scendere, un'ora e mezza dopo, a categoria 2. 125 case sono state distrutte già prima che toccasse terra e quando ha raggiunto la costa si sono generati 19 tornado. I venti soffiavano a 175 km/h. 2 milioni fra abitazi Ilgiornaleditalia.it - Uragano Milton arrivato in Florida, generati 19 tornado, 125 case distrutte già prima che toccasse terra - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ha toccatoincome tempesta di categoria 3, per poi scendere, un'ora e mezza dopo, a categoria 2. 125sono stategiàchee quando ha raggiunto la costa si sono19. I venti soffiavano a 175 km/h. 2 milioni fra abitazi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton tocca terra : vittime e distruzione in Florida - L’impatto ha causato danni significativi: più di 125 case sono state distrutte e oltre due milioni di edifici sono rimasti senza elettricità, con migliaia di famiglie senza elettricità. Uragano Milton tocca terra: vittime e distruzione. L’uragano Milton, descritto dai media statunitensi come la “tempesta del secolo”, ha colpito la regione di Tampa Bay, in Florida, con venti che hanno ... (Tvzap.it)

Florida - l’Uragano Milton tocca terra : si contano le prime vittime - Già si contano gravi danni e le prime vittime. L’uragano Milton, che è stato definito il più potente […] The post Florida, l’Uragano Milton tocca terra: si contano le prime vittime appeared first on L'Identità. L’uragano Milton poco dopo le 2 (ora italiana, le 20 negli Usa) ha toccato terra nella zona di Tampa Bay, in Florida: si tratta del lato della costa sud occidentale, che si affaccia sul ... (Lidentita.it)

Uragano Milton tocca terra in Florida : vittime - danni e milioni senza elettricità - . La FEMA, la protezione civile statunitense, ha confermato che ci sono state delle vittime, tra cui alcuni decessi nella comunità di pensionati Spanish Lakes Country Club, situata nella contea di St. Le squadre di soccorso sono già al lavoro per cercare di portare aiuto ai residenti rimasti coinvolti. (Thesocialpost.it)