Lettera43.it - UniSalento, sì all’indennità quintuplicata per il rettore a un anno dal dietrofront

(Di giovedì 10 ottobre 2024) A distanza di undal suo stesso, ildiFabio Pollice ha deciso: il decreto Gelmini va recepito, quindi la sua stessa indennità va. Guadagnerà 121 mila euro l’invece di 25 mila. L’ok è arrivato all’unanimità dal Senato accademico e stavolta Pollice non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi. A fine 2023, dopo le critiche ricevute da parte degli studenti e dei sindacati, era stato lo stessoa rinunciare, pur difendendo il Dpcm. Ora, invece, scattergli aumenti tanto per lui quanto per la prorettrice e, come spiegato da Open, per tutto il direttivo dell’Università del Salento. E le sigle sindacali sono tornate all’attacco. Flc Cgil all’attacco: «Un rischio» E così mentre Pollice si è dichiarato «soddisfatto a metà» perché «si è fatta troppa polemica», la Flc Cgil ha riaperto la polemica.