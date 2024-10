Uccise il vicino dopo l’assalto con la ruspa, smontata la legittima difesa: “Mugnai aveva accettato il duello” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – “Non può essere invocata da Mugnai la legittima difesa perchè ha accettato la sfida lanciata dal proprio aggressore, innescando una sorta di duello, e comunque avendo reagito in maniera non proporzionata alla situazione di pericolo”. Una “sfida”. Un “duello”. Altro che legittima difesa. Il delitto di San Polo è una situazione da omicidio volontario e da questa ipotesi di reato deve ripartire tutto. Da zero. È questa l’interpretazione che dà il giudice per le indagini preliminari Claudio Lara dei fatti del gennaio 2023: la sera dell’Epifania Sandro Mugnai Uccise a colpi di fucile Gezim Dodoli che gli stava distruggendo casa con una ruspa. Nell’udienza di ieri gli atti sono tornati nelle mani dealla Pm Laura Taddei per riformulare l’accusa. Lanazione.it - Uccise il vicino dopo l’assalto con la ruspa, smontata la legittima difesa: “Mugnai aveva accettato il duello” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – “Non può essere invocata dalaperchè hala sfida lanciata dal proprio aggressore, innescando una sorta di, e comunque avendo reagito in maniera non proporzionata alla situazione di pericolo”. Una “sfida”. Un “”. Altro che. Il delitto di San Polo è una situazione da omicidio volontario e da questa ipotesi di reato deve ripartire tutto. Da zero. È questa l’interpretazione che dà il giudice per le indagini preliminari Claudio Lara dei fatti del gennaio 2023: la sera dell’Epifania Sandroa colpi di fucile Gezim Dodoli che gli stava distruggendo casa con una. Nell’udienza di ieri gli atti sono tornati nelle mani dealla Pm Laura Taddei per riformulare l’accusa.

