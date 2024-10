Tragedia del Mottarone, il processo per la morte delle 14 vittime riparte da zero: la decisione della gup (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il processo per l'incidente della funivia del Mottarone, che nel maggio 2021 causò la morte di 14 persone, è tutto da rifare. La gup Rosa Maria Fornelli, dopo una lunga camera di consiglio, ha restituito il fascicolo alla Procura. Bisognerà quindi ripartire dalla chiusura delle indagini, con la fissazione di una seconda udienza preliminare e una nuova richiesta di rinvio a giudizio. Fanpage.it - Tragedia del Mottarone, il processo per la morte delle 14 vittime riparte da zero: la decisione della gup Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilper l'incidentefunivia del, che nel maggio 2021 causò ladi 14 persone, è tutto da rifare. La gup Rosa Maria Fornelli, dopo una lunga camera di consiglio, ha restituito il fascicolo alla Procura. Bisognerà quindi ripartire dalla chiusuraindagini, con la fissazione di una seconda udienza preliminare e una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

