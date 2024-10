Ilgiorno.it - Tra 2 settimane l’atteso incontro su via Caduti

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Apre al dialogo con cittadini e commercianti e mette in calendario un momento pubblico per presentare il progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Arese. Dopo mesi di polemiche e una discussione molto animata in consiglio comunale, il Comune ha organizzato per il 24 ottobre alle 21 al centro civico Agorà unaperto a tutti sul progetto di sistemazione di via. Tutti d’accordo sull’obiettivo finale, quello cioè della "rigenerazione urbana degli spazi per restituire l’attrattività alle attività commerciali e culturali affinché torni a essere un luogo di aggregazione per i cittadini". Comune, commercianti e cittadini sono ancora molto distanti sulle modalità e sui tempi del cantiere.