Tennis, Sinner: “Una fortuna aver conosciuto Nadal” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – “Il ritiro di Nadal è una notizia difficile da digerire per il Tennis e non solo”. Così Jannik Sinner sul ritiro di Rafael Nadal. L’azzurro, intervenuto in conferenza stampa a Shanghai al termine della vittoria nei quarti di finali contro Medvedev, ha parlato del ritiro annunciato in giornata dal Tennista spagnolo. “Sono stato fortunato a conoscerlo – ha spiegato Sinner – non soltanto come Tennista ma anche come persona. Sappiamo tutti che Tennista incredibile è stato. Ha insegnato a noi giovani come comportarci in campo e come gestire i momenti difficili. Ci ha trasmesso tante emozioni con il suo Tennis e ci ha insegnato a essere umili e a non cambiare mai nonostante il successo, circondandoci dalle persone giuste e tenendo sempre vicino la famiglia. Nadal ha dato tantissimo a tutti noi: questa notizia è difficile da digerire. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – “Il ritiro diè una notizia difficile da digerire per ile non solo”. Così Janniksul ritiro di Rafael. L’azzurro, intervenuto in conferenza stampa a Shanghai al termine della vittoria nei quarti di finali contro Medvedev, ha parlato del ritiro annunciato in giornata dalta spagnolo. “Sono statoto a conoscerlo – ha spiegato– non soltanto cometa ma anche come persona. Sappiamo tutti cheta incredibile è stato. Ha insegnato a noi giovani come comportarci in campo e come gestire i momenti difficili. Ci ha trasmesso tante emozioni con il suoe ci ha insegnato a essere umili e a non cambiare mai nonostante il successo, circondandoci dalle persone giuste e tenendo sempre vicino la famiglia.ha dato tantissimo a tutti noi: questa notizia è difficile da digerire.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafa Nadal - è addio al tennis : quanto ha guadagnato in anni di trionfi? - Nonostante gli ostacoli fisici degli ultimi tempi, Nadal lascia il circuito professionistico come secondo giocatore per premi in denaro vinti nella storia del tennis: circa €123,3 milioni. com. Anche le organizzazioni dei tornei più prestigiosi hanno voluto rendere omaggio al campione spagnolo con messaggi affettuosi e riconoscenti per i momenti indimenticabili regalati agli appassionati dello ... (Notizie.com)

Tennis - Alcaraz saluta Nadal : “Dal guardarti in TV al doppio alle Olimpiadi - mi mancherai” - Grazie per essere un esempio a tutti i livelli, la tua eredità è irripetibile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz) The post Tennis, Alcaraz saluta Nadal: “Dal guardarti in TV al doppio alle Olimpiadi, mi mancherai” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Rafa Nadal - il talento dell’ossessione : il tennista diventato leggenda anche se pareva perfetto per fare l’eterno secondo - L’ideale perfetto di avversario da opporre a Roger Federer, prototipo del tennista elegante, stiloso e di classe che stava cominciando a imporre la sua egemonia nel circuito. Nessuno prima di lui ha dominato la terra rossa con la stessa costanza, tanto da guadagnarsi il titolo di “Re della Terra”. Un eterno secondo, senza i mezzi tecnici per diventare primo. (Ilfattoquotidiano.it)