«Teheran può avere cinque atomiche. Israele bombardi» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il direttore ricerca del think tank Uani, Daniel Roth: «Colpire i siti nucleari. Il mondo protesterà, ma domani darà ragione a Gerusalemme». Laverita.info - «Teheran può avere cinque atomiche. Israele bombardi» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il direttore ricerca del think tank Uani, Daniel Roth: «Colpire i siti nucleari. Il mondo protesterà, ma domani darà ragione a Gerusalemme».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GUERRA IN IRAN - Ci sarà la guerra in Iran? In Iran c’è già la guerra, una guerra spietata del regime teocratico, da decenni, contro gli ... (opinione.it)

Medio Oriente. Israele: colpiremo i siti militari in Iran - Conto alla rovescia per l’attacco. Gallant: «Sarà preciso e sorprendente». Lunga telefonata di Netanyahu con Biden. Sul Libano 1.100 raid in dieci giorni. A Gaza evacuati ospedali del nord ... (avvenire.it)

Iran, basi militari e siti sotterranei: i possibili obiettivi per l’attacco di Israele - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, basi militari e siti sotterranei: i possibili obiettivi per l’attacco di Israele ... (tg24.sky.it)