Teatro Goldoni, giornata di prevendita dei biglietti della nuova stagione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, la biglietteria del Teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà aperta per la prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della prossima stagione. Dal giorno successivo, domenica 13 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti anche online, tramite il Ravennatoday.it - Teatro Goldoni, giornata di prevendita dei biglietti della nuova stagione Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, la biglietteria deldi Bagnacavallo sarà aperta per ladeidi tutti gli spettacoliprossima. Dal giorno successivo, domenica 13 ottobre, sarà possibile acquistare ianche online, tramite il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dutoit dirige la ‘Cherubini’ al teatro Goldoni - vivaticket. L’artista ha al suo attivo oltre duecento dischi incisi con le maggiori orchestre, in particolare con l’Orchestre Symphonique di Montreal della quale è stato guida per 25 anni, succedendo a Otto Klemperer e Zubin Mehta, e da lui trasformata in una delle migliori orchestre del mondo, vincendo oltre 40 premi discografici fra cui due Grammy in Usa. (Ilrestodelcarlino.it)

Claudio Baglioni torna a incantare Livorno - triplo appuntamento a gennaio al teatro Goldoni - La tripla data da segnare in agenda è lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 gennaio (ore 21). Claudio Baglioni a distanza di quasi un anno dall'evento del Modigliani Forum tornerà a Livorno per incantare con le sue parole e la sua musica il pubblico del teatro Goldoni. Si tratta di uno degli... (Livornotoday.it)

Teatro Goldoni di Livorno : si alza il sipario sulla stagione 2024-25 - Ferrari figlio d’arte, suo padre il grande attore Paolo Ferrari, scomparso nel 2018. . Doppio appuntamento per ‘Opera Oggi’, rassegna che propone l’ascolto di opere del passato rivisitate con occhio moderno (Cantata del caffè BWV 211 di Johann Sebastian Bach) e novità di musicisti del nostro tempo come Michele Dall’Ongaro e Maurizio Agostini. (Corrieretoscano.it)