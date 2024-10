Lanotiziagiornale.it - Superbonus, gli edifici italiani sono diventati meno inquinanti: nel 2023 risultati da record

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gliun po’. La buona notizia arriva dal Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli, realizzato da Enea e dal Comitato termotecnico italiano energia e ambiente, basandosi sugli attestati di prestazione energetica (Ape). Il miglioramento delle prestazioni energetiche del parco edilizio nelè stato significativo, tanto che la percentuale diche si trova nelle classi energetiche più basse (F e G) è sceso al di sotto del 50% per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni.stati 1,1 milioni gli Ape registrati nel, con la quota più elevata in Lombardia (21,7%), seguita da Piemonte (9,2%) e Veneto (8,7%). Nel rapporto non vengono analizzate le ragioni di questo netto miglioramento, ma non c’è dubbio che l’influenza dei bonus edilizi è importante.