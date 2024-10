Su Unfil la “Sigonella” di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ci sono momenti in cui la miglior diplomazia è la chiarezza. E Guido Crosetto ha parlato chiaro dopo l’attacco inaudito di Israele contro due basi e il quartier generale della missione Unfil in Libano, guidata Roma. Spiegando in conferenza stampa i tre punti fondamentali della reazione di Roma all’attacco dell’Israel Defense Force alla missione Onu, Su Unfil la “Sigonella” di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele” InsideOver. It.insideover.com - Su Unfil la “Sigonella” di Crosetto: “Non prendiamo ordini da Israele” Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ci sono momenti in cui la miglior diplomazia è la chiarezza. E Guidoha parlato chiaro dopo l’attacco inaudito dicontro due basi e il quartier generale della missionein Libano, guidata Roma. Spiegando in conferenza stampa i tre punti fondamentali della reazione di Roma all’attacco dell’Israel Defense Force alla missione Onu, Sula “” di: “Nonda” InsideOver.

