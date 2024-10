Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un contributo alle attività di Avis Bibbiena e Aido Casentino. Lo Sport ha incontrato la solidarietà in occasione del Fitness Day che, giunto alla decima edizione, ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all’interno della palestra Body House di Bibbiena che ha trovato coronamento in una Arezzonotizie.it - Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un contributo alle attività di. Loha incontrato lain occasione del Fitness Day che, giunto alla decima edizione, ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all’interno della palestra Body House diche ha trovato coronamento in una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino - “Ringraziamo la palestra Body House”, hanno scritto all’unisono Paolo Bachini e Stefano Goretti, presidenti rispettivamente di Avis Bibbiena e AIDO Casentino, “Questa donazione è stata particolarmente apprezzata in quanto è un’ulteriore prova della sensibilità e dell’attenzione verso i principi che animano le due associazioni”. (Lanazione.it)

Valdambra Trail. Un evento che unisce sport - gastronomia e solidarietà - Torna la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva che ormai è diventata un appuntamento fisso per il Comune di Bucine e per gli altri comuni (Montevarchi, Laterina-Pergine, Civitella in Val di Chiana e Gaiole) che collaborano e ospitano dei tratti dei percorsi previsti dalle gare. Un evento... (Arezzonotizie.it)

Il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita all’Accademia dello Sport per la Solidarietà - Arrivato in serata in via Gleno, dopo aver toccato con mano altre realtà territoriali come il Cus o le strutture sportive della Guardia di Finanza, il numero uno del Comitato Olimpico nazionale ha incontrato il fondatore Giovanni Licini, i membri del consiglio e i tanti volontari che ogni giorno sono l’anima e il cuore della nostra associazione. (Bergamonews.it)