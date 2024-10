Spiava i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni e di altre migliaia di persone: licenziato un bancario (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un dipendente di Intesa Sanpaolo, ora licenziato in tronco e sotto inchiesta, Spiava migliaia di conti bancari. Avrebbe effettuato quasi settemila accessi, “tutti abusivi”, a conti correnti. I fatti sono finiti nel mirino di un’inchiesta della Procura di Bari. A rivelarlo è il quotidiano Domani. Tra le “vittime” più note figurerebbero anche la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno, i ministri Daniela Santanché e Guido Crosetto. Il funzionario – di cui non viene rivelato il nome o il ruolo – è stato cacciato (lo scorso 8 agosto), ma rischia molto, avendo violato norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili. Tra i nomi ‘spiati’ ci sono anche imprenditori, militari, sportivi, secondo quanto riporta il quotidiano. Tpi.it - Spiava i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni e di altre migliaia di persone: licenziato un bancario Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un dipendente di Intesa Sanpaolo, orain tronco e sotto inchiesta,di. Avrebbe effettuato quasi settemila accessi, “tutti abusivi”, acorrenti. I fatti sono finiti nel mirino di un’inchiesta della Procura di Bari. A rivelarlo è il quotidiano Domani. Tra le “vittime” più note figurerebbero anche la premierÂ, sua sorellaÂ, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno, i ministri Daniela Santanché e Guido Crosetto. Il funzionario – di cui non viene rivelato il nome o il ruolo – è stato cacciato (lo scorso 8 agosto), ma rischia molto, avendo violato norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili. Tra i nomi ‘spiati’ ci sono anche imprenditori, militari, sportivi, secondo quanto riporta il quotidiano.

Un ex impiegato di Intesa Sanpaolo spiava i conti di Meloni e altre personalità . La procura di bari avvia un'indagine - A differenza di episodi simili avvenuti in passato, come quello riguardante l'indagine di Perugia legata a fughe di notizie, in questo caso non si tratterebbe di dati relativi a operazioni sospette o di informazioni inerenti indagini giudiziarie.  La banca, allarmata da queste attività anomale, ha segnalato il caso alle autorità , dando così avvio alle indagini. (Agi.it)

Bancario spiava i conti correnti di Meloni - La Russa - Crosetto e non solo. Oltre 6000 accessi abusivi : l’indagine della Procura di Bari - Ora, sottolinea ancora Domani, toccherà alla magistratura e al Garante per la privacy, dove pende una denuncia della banca, fare luce sulle possibili conseguenze dell’accaduto. Migliaia di conti correnti indebitamente monitorati che oltre alla compagine governativa, avrebbero violato i conti dei dei governatori rispettivamente di Puglia e Veneto, Michele Emiliano e Luca Zaia, del procuratore ... (Secoloditalia.it)

Il bancario che spiava i politici : accessi illegali nei conti correnti di Meloni - La Russa e Giambruno - Il licenziamento potrebbe però essere l’ultimo dei problemi per il bancario “spione”, poiché potrebbe essere accusato di aver violato la segretezza di dati ipersensibili su personaggi politici. . 000, effettuati tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024 nei conti correnti degli oltre 3. Tra l’altro l’indagine è partita quasi per caso, dopo che alcuni dipendenti della banca hanno ... (Dayitalianews.com)