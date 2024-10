Romadailynews.it - Spaccio in casa a Guidonia: un arresto e due denunce

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Carabinieri trovano hashish e cocaina durante le perquisizioni domiciliari a. Un’operazione antidroga a, condotta dai carabinieri di Tivoli, ha portato all’di un 19enne e alla denuncia di due giovani di 22 e 31 anni, tutti accusati di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Martedì scorso, i militari hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico dei tre, tutti con precedenti penali. Durante i controlli, il 19enne italiano è stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a denaro contante derivante dall’attività di. Gli altri due, di 22 e 31 anni, sono stati trovati con 3 grammi di cocaina e 15 di hashish, anch’essi pronti per essere venduti.