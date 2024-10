Sott’acqua e nello spazio. La medicina dei sub per salvare vite umane e colonizzare altri mondi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 6 ottobre 2024 – “Investire nella formazione di specialisti in medicina subacquea e iperbarica significa fornire strumenti per salvare vite umane e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria”. La Scuola Sant’Anna, in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, ha aperto le iscrizioni per la decima edizione del master “Piergiorgio Data”, il primo programma di alta formazione in Italia a fornire le certificazioni europee per la medicina subacquea e iperbarica, riconosciute a livello globale. Un master di secondo livello, della durata totale di due anni, al quale i laureati o laureandi in medicina potranno iscriversi fino al 18 novembre. Lanazione.it - Sott’acqua e nello spazio. La medicina dei sub per salvare vite umane e colonizzare altri mondi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 6 ottobre 2024 – “Investire nella formazione di specialisti insubacquea e iperbarica significa fornire strumenti pere migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria”. La Scuola Sant’Anna, in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, ha aperto le iscrizioni per la decima edizione del master “Piergiorgio Data”, il primo programma di alta formazione in Italia a fornire le certificazioni europee per lasubacquea e iperbarica, riconosciute a livello globale. Un master di secondo livello, della durata totale di due anni, al quale i laureati o laureandi inpotranno iscriversi fino al 18 novembre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni 10 ottobre : Manuel e Jana alla ricerca dei medicinali per salvare Curro - Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 10 ottobre alle 19:40. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Domani alle 19:40 circa torna La Promessa, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedì alla domenica nel preserale: di seguito le anteprime della trama. (Movieplayer.it)

Sott’acqua e nello spazio. La medicina dei sub per salvare vite umane e colonizzare altri mondi - Sarà sempre più utile esserne esperti soprattutto per la tutela della salute delle persone”. Come mai? “Perché c’è un vulnus nell’ambito della gestione degli incidenti subacquei: i presidi salvavita sono vecchi e superati e, così come il personale specializzato, risultano insufficienti. Cosa intende? “Studi recenti dimostrano che il numero di immersioni che si fanno nel tempo incrementa il ... (Lanazione.it)