“Soltanto 133 posti ATA in deroga”: la denuncia della Uil Scuola Puglia (Di giovedì 10 ottobre 2024) “In questi giorni stiamo tenendo assemblee, Scuola per Scuola, e le lamentele che riscontriamo quotidianamente riguardano la carenza di personale ATA. Purtroppo siamo stati facili profeti. Erano, infatti, inizialmente circa 4.000 i posti richiesti, complessivamente, dalle scuole, ma in prima battuta l'ufficio ne ha autorizzati 1.150, risultati, come da noi denunciato, insufficienti. Sempre maggiori e nuovi adempimenti si richiedono alle scuole, senza alcun tipo di riconoscimento, neanche attraverso un organico sufficiente”. Lo dichiara Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia. L'articolo “Soltanto 133 posti ATA in deroga”: la denuncia della Uil Scuola Puglia . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “In questi giorni stiamo tenendo assemblee,per, e le lamentele che riscontriamo quotidianamente riguardano la carenza di personale ATA. Purtroppo siamo stati facili profeti. Erano, infatti, inizialmente circa 4.000 irichiesti, complessivamente, dalle scuole, ma in prima battuta l'ufficio ne ha autorizzati 1.150, risultati, come da noito, insufficienti. Sempre maggiori e nuovi adempimenti si richiedono alle scuole, senza alcun tipo di riconoscimento, neanche attraverso un organico sufficiente”. Lo dichiara Gianni Verga, segretario generaleUil. L'articolo “133ATA in”: laUil

