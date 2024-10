Liberoquotidiano.it - Sinner contro Medvedev, "stortura del sistema": cosa non torna nel tabellone

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto si può dire, tranne che Jannikabbia approfittato fin qui del suo status di numero 1 al mondo per avere sorteggi favorevoli nei tornei in cui gioca. Dopo aver vinto agli ottavi con Shelton, l'ennesimo accoppiamento con un big ai quarti di finale del torneo di Shanghai, stavolta ancora, fa discutere. Di questo si è discusso a Tennismania, la consueta rubrica condotta da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport. Ospite Massimiliano Ambesi, voce tecnica e opinionista di numerose discipline invernali per l'emittente Eurosport. Sul tema dei sorteggi, Ambesi dice: “La somma di coloro che si vanno ad affrontare nei quarti di finale deve fare nove: il numero 1 deve prendere il numero 8, il numero 2 deve pescare il numero 7 e così via, come agli ottavi il numero 1 deve pescare il numero 16. Invece questo tipo di sorteggio crea spesso dei tabelloni sbilanciati.