(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero L'articolo Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai proviene da Webmagazine24.

Atp Shangai - Sinner domina Medvedev in due set e vola in semifinale - Con il punteggio di 6-1, 6-4 Jannik Sinner conquista la sesta semifinale di un Masters 1000 nel 2024 vincendo nettamente contro Daniil Medvedev. "Cercherò di andare ancora avanti". (Ilgiornale.it)

Jannik Sinner vola in semifinale all’ATP Masters 1000 di Shanghai - Il match Il primo set è stato una vera e propria mostra di forza da parte di Sinner, che ha preso il comando fin dai primi scambi. Sinner ha poi consolidato il vantaggio, chiudendo il match con un punteggio di 6-4. Ho preparato bene la partita e ho seguito la tattica”. Il 2024 si conferma un anno strepitoso per l’altoatesino, che ha raggiunto la sua quinta semifinale in un Masters 1000 e ... (Puntomagazine.it)

Sinner non dà scampo a Medvedev e attende Alcaraz in semifinale a Shanghai - . Con questa vittoria Sinner diventa il quarto giocatore con la più alta percentuale di vittorie sul cemento nei Masters 1000 dal 1990, con il 77,3%: davanti ha solo Novak Djokovic, Roger Federer e Andre Agassi. Dal canto suo, del resto, Sinner, dopo un game da due ace di Medvedev, riprende a marciare spedito: il 6-1 arriva in appena 25 minuti. (Oasport.it)