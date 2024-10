Serie C, verso la trasferta con la Pianese. Carpi, attenzione all’ex Mignani. Ieri una meteora, oggi trascinatore (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Carpi era arrivato dal Montevarchi ad appena 19 anni nell’estate tormentata (per i biancorossi) del 2021, quando in poche settimane il patron Claudio Lazzaretti dovette rimettere in piedi la nuova Athletic dopo il fallimento del vecchio Carpi Fc. Guglielmo Mignani (foto) restò pochi mesi in biancorosso, venendo ceduto a gennaio al Lornano Badesse. Pur con un fisico possente e sprazzi di classe non riuscì a trovare spazio in quel Carpi che in pochi mesi passò di mano da Bagatti a Gallicchio e poi a Togni, mettendo insieme appena 9 gettoni fra campionato e coppa con un assist (nel 2-1 sul Ravenna in Coppa). Sport.quotidiano.net - Serie C, verso la trasferta con la Pianese. Carpi, attenzione all’ex Mignani. Ieri una meteora, oggi trascinatore Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aera arrivato dal Montevarchi ad appena 19 anni nell’estate tormentata (per i biancorossi) del 2021, quando in poche settimane il patron Claudio Lazzaretti dovette rimettere in piedi la nuova Athletic dopo il fallimento del vecchioFc. Guglielmo(foto) restò pochi mesi in biancorosso, venendo ceduto a gennaio al Lornano Badesse. Pur con un fisico possente e sprazzi di classe non riuscì a trovare spazio in quelche in pochi mesi passò di mano da Bagatti a Gallicchio e poi a Togni, mettendo insieme appena 9 gettoni fra campionato e coppa con un assist (nel 2-1 sul Ravenna in Coppa).

