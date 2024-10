Sabaudia / Truffa la vittima fingendosi il figlio in difficoltà, individuato e denunciato un 22enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabaudia – Grazie a specifiche attività info-investigative scaturite dalla denuncia di un 59enne del posto, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia (LT), hanno denunciato un cittadino senegalese di 22 anni residente a Caerano San Marco (TV) per il “Truffa” poiché attraverso un noto social network di messaggistica, spacciandosi per il figlio in difficoltà economiche, si L'articolo Sabaudia / Truffa la vittima fingendosi il figlio in difficoltà, individuato e denunciato un 22enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sabaudia / Truffa la vittima fingendosi il figlio in difficoltà, individuato e denunciato un 22enne Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 10 ottobre 2024)– Grazie a specifiche attività info-investigative scaturite dalla denuncia di un 59enne del posto, i Carabinieri della Stazione di(LT), hannoun cittadino senegalese di 22 anni residente a Caerano San Marco (TV) per il “” poiché attraverso un noto social network di messaggistica, spacciandosi per ilineconomiche, si L'articololailinunTemporeale Quotidiano.

Sabaudia / Parco Nazionale del Circeo - denunciato per incendio doloso e distruzione bellezze naturali - . N. SABAUDIA – I militari del Nucleo CC “Parco” Sabaudia, grazie all’intensificazione del dispositivo di vigilanza e controllo delle aree più sensibili al fenomeno incendi del Parco Nazionale del Circeo, messo in atto dal Reparto CC P. “Circeo”, sono riusciti a risalire all’autore che ha appiccato l’ennesimo innesco, causando due incendi del 28 agosto di cui […] L'articolo Sabaudia / Parco ... (Temporeale.info)

Vende una macchina rubata - denunciato a Sabaudia - . Sabaudia, 9 settembre 2024 – Nel corso del pomeriggio del 6 settembre a Sabaudia, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per ricettazione, un cittadino bulgaro classe 68 residente a Latina. it è su GOOGLE NEWS. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ... (Ilfaroonline.it)

Sabaudia / Sorpreso alla guida di un’auto rubata - denunciato per “ricettazione” - SABAUDIA – Nel corso del pomeriggio del 6 settembre a Sabaudia (LT), i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 56enne bulgaro residente a Latina. Nella circostanza l’uomo, faceva sottoscrivere un contratto per la vendita di un’autovettura in danno di un 25enne residente a Fondi (LT), ma il mezzo […] L'articolo Sabaudia / Sorpreso alla guida di ... (Temporeale.info)