Roma, 227 incidenti stradali "evitabili" al Foro Italico, tre dirigenti del Campidoglio rischiano il processo per omicidio colposo (Di giovedì 10 ottobre 2024) La procura di Roma ha chiuso una maxi-inchiesta in relazione ad alcuni incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni al Foro Italico, a Roma. A rischiare il processo tre dirigenti del Campidoglio accusati di omicidio colposo. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti 227 sinistri avvenuti dal 2007 al 2022, di cui quattro mortali. Secondo l'accusa, i dirigenti capitolini non si sarebbero attivati

