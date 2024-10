“Risarcimento non congruo”: bocciato il patteggiamento per gli imputati per il rogo a Stromboli partito dal set della fiction “Sempre al tuo fianco” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non congrua rispetto alla gravità dei fatti e ai danni causati all’ambiente dell’isola di Stromboli”: con questa motivazione il gup di Barcellona Pozzo Di Gotto, Giuseppe Sidoti, ha rigettato il patteggiamento dei due imputati e della società 11 marzo film srl per l’incendio che nel maggio del 2022 devastò una vasta area di Stromboli, ritenendo che il Risarcimento concordato di 800mila euro sia inadeguato rispetto al danno procurato dal rogo divampato durante le riprese della fiction Sempre al tuo fianco, trasmessa sulla Rai nel settembre scorso, alla fine di una lunga polemica con gli abitanti dell’isola che si erano Sempre schierati contro la messa in onda. Ilfattoquotidiano.it - “Risarcimento non congruo”: bocciato il patteggiamento per gli imputati per il rogo a Stromboli partito dal set della fiction “Sempre al tuo fianco” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non congrua rispetto alla gravità dei fatti e ai danni causati all’ambiente dell’isola di”: con questa motivazione il gup di Barcellona Pozzo Di Gotto, Giuseppe Sidoti, ha rigettato ildei duesocietà 11 marzo film srl per l’incendio che nel maggio del 2022 devastò una vasta area di, ritenendo che ilconcordato di 800mila euro sia inadeguato rispetto al danno procurato daldivampato durante le ripreseal tuo, trasmessa sulla Rai nel settembre scorso, alla fine di una lunga polemica con gli abitanti dell’isola che si eranoschierati contro la messa in onda.

