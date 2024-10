.com - Riassunto: La Direttrice scientifica di Altasciences nominata 100esima premiata di PharmaVoice

(Di giovedì 10 ottobre 2024) MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–è fiera di annunciare che la Dott.ssa Beatrice Setnik, PhD, è stata riconosciuta comevincitrice di. La Dott.ssa Setnik è entrata nell’elenco dei 100 premiati per la sua leadership pratica e i quasi 20 anni di esperienza nello sviluppo clinico di farmaci, con particolare attenzione agli studi sul potenziale di abuso. Oltre al suo ruolo come Direttore scientifico (Chief Scientific Officer, CSO) presso, Setnik ricopre l’incarico di professore aggiunto all’Università di Toronto e aiuta a sviluppare programmi educativi per i bambini nel suo tempo libero.ha presentato la Dott.ssa Setnik in una intervista esclusiva, evidenziando i suoi contributi nel settore delle scienze della vita, e le conoscenze approfondite nella sua leadership visionaria e nelle sue competenze.