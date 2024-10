Riapre il bando dei nidi gratis, c’è tempo fino al 28 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Dal 14 ottobre 2024 Riapre il bando promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, al quale partecipa anche il comune di Castiglion Fiorentino, per sostenere l’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare). Il bando è rivolto alle famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana, in possesso di ISEE fino a 35.000 euro. Il contributo potrà essere riconosciuto a decorrere dal mese di settembre 2024 fino a luglio 2025. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2024 fino alle ore 18:00 del 28 ottobre 2024. Maggiori informazioni attraverso questo portale: https://www.regione.toscana. Lanazione.it - Riapre il bando dei nidi gratis, c’è tempo fino al 28 ottobre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 102024 – Dal 142024ilpromosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, al quale partecipa anche il comune di Castiglion Fiorentino, per sostenere l’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare). Ilè rivolto alle famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana, in possesso di ISEEa 35.000 euro. Il contributo potrà essere riconosciuto a decorrere dal mese di settembre 2024a luglio 2025. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 142024alle ore 18:00 del 282024. Maggiori informazioni attraverso questo portale: https://www.regione.toscana.

