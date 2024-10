Regionali: aperto il servizio per la ricerca di scrutatori e scrutatrici (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Comune di Parma ha attivato la ricerca di scrutatori e scrutatrici da impiegare nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio, in vista delle prossime elezioni Regionali che si terranno il 17 e 18 novembre 2024.Gli interessati e le interessate possono lasciare la propria Parmatoday.it - Regionali: aperto il servizio per la ricerca di scrutatori e scrutatrici Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Comune di Parma ha attivato ladida impiegare nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio, in vista delle prossime elezioniche si terranno il 17 e 18 novembre 2024.Gli interessati e le interessate possono lasciare la propria

