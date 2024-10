Oasport.it - Quando la semifinale di Sinner a Shanghai? Due possibili orari e avversario a sorpresa: dove vederla in tv

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Janniksi è qualificato di gran carriera alle semifinali del Masters 1000 di: dopo aver annichilito il temibile statunitense Ben Shelton agli ottavi di finale, il fuoriclasse altoatesino ha travolto il quotato russo Daniil Medvedev in un quarto di finale a senso unico e si è così guadagnato il diritto di continuare a essere grande protagonista sul cemento della località cinese. Il numero 1 del mondo tornerà in campo sabato 12 ottobre per fronteggiare il ceco Tomas Machac. Sfida acontro il numero 33 del ranking ATP, che è riuscito nella clamorosa impresa di battere lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo, già certo di conservare la posizione di vertice fino al termine della stagione, partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’dopo i due set spumeggianti offerti contro il numero 2 del circuito.