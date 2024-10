Pronti i centri per migranti in Albania (Di giovedì 10 ottobre 2024) Conclusi i lavori per i centri migranti in Albania sotto la giurisdizione italiana. A quanto si apprende, il sito di Gjader - quello di prima accoglienza al porto di Schengjin era già pronto - è stato consegnato ieri per i collaudi: c'è un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) ed un penitenziario (20 posti). Nel giro di una settimana - al termine dei collaudi - le strutture apriranno e potranno accogliere le prime persone da sottoporre alle procedure accelerate di frontiera. Quotidiano.net - Pronti i centri per migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Conclusi i lavori per iinsotto la giurisdizione italiana. A quanto si apprende, il sito di Gjader - quello di prima accoglienza al porto di Schengjin era già pronto - è stato consegnato ieri per i collaudi: c'è un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) ed un penitenziario (20 posti). Nel giro di una settimana - al termine dei collaudi - le strutture apriranno e potranno accogliere le prime persone da sottoporre alle procedure accelerate di frontiera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in tenda sulle Torricelle. «Siano alloggiati in centri più adeguati» - Si sta prolungando ancora la «soluzione provvisoria» delle tende per i migranti accolti nel Cas (Centro di accoglienza straordinario) di Forte San Felice, sulle Torricelle. Una soluzione che già nell'estate 2023 aveva preoccupato e allarmato e che l'Osservatorio Migranti di Verona chiede di... (Veronasera.it)

G7 Interno - Piantedosi : “Modello dei centri per migranti in Albania guardato con interesse in Ue” - (Agenzia Vista) Avellino, 05 ottobre 2024 Il modello dei centri per migranti in Albania "è destinato a non restare un caso isolato". L'attuale Commissione non ha respinto come visione pregiudiziale e probabilmente si candida a essere seriamente valutata dalla nuova Commissione", ha aggiunto. G7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)

G7 Interno - Piantedosi : “Modello dei centri per migranti in Albania guardato con interesse in Ue” - Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine del G7 dell'Interno di Mirabella Eclano (Avellino). "Già in Europa 15 paesi hanno sottoscritto una richiesta formale alla Commissione Europea di guardare con attenzione a questo modello come possibilità di estensione anche in altre iniziative che possono essere adottate da altri paesi o messi sotto l'egida ... (Liberoquotidiano.it)