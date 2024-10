Progetto Overstep, prove di mobilità scolastica Europa-Africa: l’Italia rappresentata da Fmts Experience (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cinque anni di lavoro, cinque anni di viaggi Europa-Africa andata e ritorno, circa 170 studenti coinvolti (tra studenti in corso, accompagnatori e diplomati) ma anche 155 tra docenti e personale scolastico di 10 paesi del continente Africano (Benin, Camerun, Capo Verde, Gabon, Kenya, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, South Africa e Tunisia) e 66 docenti europei sono i numeri del Progetto Overstep che ha sancito una proficua collaborazione tra l’Europa e l’Africa. Il percorso ha definito le best practice della scuola di oggi, nelle quali studio e formazione hanno trovato una comunione d’intenti, oggi racchiusa in tre dossier. Il 21 ottobre ad Abidjan in Costa d’Avorio ci sarà l’evento finale con la presentazione dei risultati raggiunti nel corso di questi anni di lavoro parallelo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cinque anni di lavoro, cinque anni di viaggiandata e ritorno, circa 170 studenti coinvolti (tra studenti in corso, accompagnatori e diplomati) ma anche 155 tra docenti e personale scolastico di 10 paesi del continenteno (Benin, Camerun, Capo Verde, Gabon, Kenya, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Southe Tunisia) e 66 docenti europei sono i numeri delche ha sancito una proficua collaborazione tra l’e l’. Il percorso ha definito le best practice della scuola di oggi, nelle quali studio e formazione hanno trovato una comunione d’intenti, oggi racchiusa in tre dossier. Il 21 ottobre ad Abidjan in Costa d’Avorio ci sarà l’evento finale con la presentazione dei risultati raggiunti nel corso di questi anni di lavoro parallelo.

