Produzione industriale in lieve crescita ad agosto -32% su anno

Produzione industriale in lieve crescita ad agosto, -3,2% su anno (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2024 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della Produzione industriale aumenti dello 0,1% rispetto a luglio. Nella media del periodo giugno-agosto si registra un calo del livello della Produzione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che l’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,8%) e l’energia (+2,3%); diminuiscono invece i beni strumentali (-2,5%) e i beni intermedi (-2,8%).Al netto degli effetti di calendario, ad agosto 2024 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 3,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di agosto 2023). Unlimitednews.it - Produzione industriale in lieve crescita ad agosto, -3,2% su anno Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ad2024 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato dellaaumenti dello 0,1% rispetto a luglio. Nella media del periodo giugno-si registra un calo del livello delladello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che l’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,8%) e l’energia (+2,3%); diminuiscono invece i beni strumentali (-2,5%) e i beni intermedi (-2,8%).Al netto degli effetti di calendario, ad2024 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 3,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di2023).

