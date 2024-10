Processo Gudmundsson, parla l’avvocato: «Accogliamo con favore il risultato, ma…» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Processo Gudmundsson, ecco le parole dell’avvocato dell’attaccante della Fiorentina dopo che l’ex Genoa è stato assolto Il Processo su Albert Gudmundsson ha visto l’attaccante della Fiorentina innocente. Ecco le dichiarazioni dell’avvocato tramite Visir.is. LE PAROLE – «Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato, e anche quello giusto. Accogliamo con favore questo risultato. Dubito Calcionews24.com - Processo Gudmundsson, parla l’avvocato: «Accogliamo con favore il risultato, ma…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), ecco le parole deldell’attaccante della Fiorentina dopo che l’ex Genoa è stato assolto Ilsu Albertha visto l’attaccante della Fiorentina innocente. Ecco le dichiarazioni deltramite Visir.is. LE PAROLE – «Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato, e anche quello giusto.conquesto. Dubito

Gudmundsson - il giorno più lungo : domani la sentenza del processo - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Attesa per domani, primo pomeriggio, la sentenza del processo che vede coinvolto in Islanda Albert Gundmudsson, accusato di “cattiva condotta sessuale”, in seguito alla denuncia di una donna per un episodio risalente all'estate 2023... (Firenzetoday.it)

Fiorentina - attesa per giovedì la sentenza nel processo che vede coinvolto Gudmundsson - A prescindere dall’esito della sentenza, entrambe le parti potranno fare appello fino all’8 novembre. Per il verdetto definitivo, invece, bisognerà attendere il 2025. Accusato di “cattiva condotta sessuale” dopo essere stato denunciato da una donna per un episodio relativo al 2023, il calciatore della Fiorentina ha sempre ribadito la sua innocenza. (Sportface.it)

Gudmundsson a processo in Islanda per «cattiva condotta sessuale». Si è dichiarato innocente (Repubblica) - . I legali di Gudmundsson sono sicuri di poter dimostrare la sua totale estraneitàai fatti. «Si», ribatte il giocatore della Fiorentina. Sospeso in Nazionale per le accuse È stato sospeso in via cautelativa dalla Nazionale islandese dopo che la Federazione ha ricevuto dalla polizia una denuncia per molestie sessuali. (Ilnapolista.it)