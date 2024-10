Perché Rafa Nadal è l’unico tennista al mondo a possedere il trofeo del Roland Garros (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal non solo detiene il record assoluto di vittorie al Roland Garros, col numero mostruoso di 14, ma possiede anche fisicamente il trofeo, la mitica Coppa dei Moschettieri: è l'unico al mondo. Fanpage.it - Perché Rafa Nadal è l’unico tennista al mondo a possedere il trofeo del Roland Garros Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)non solo detiene il record assoluto di vittorie al, col numero mostruoso di 14, ma possiede anche fisicamente il, la mitica Coppa dei Moschettieri: è l'unico al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa Davis - Rafael Nadal è tra i convocati della Spagna : in coppia con Alcaraz per battere l’Italia e vincere l’ultimo trofeo - Nadal non gioca un match ufficiale dalle Olimpiadi di Parigi, dove venne sconfitto al secondo turno dal suo storico rivale, Novak Djokovic, poi vincitore della medaglia d’oro. Vederlo giocare la Coppa Davis è l’evento dell’anno in Spagna”. Proprio a Parigi, Nadal e Alcaraz hanno deciso di giocare insieme anche in doppio (eliminati dagli americani Austin Krajicek e Rajeev Ram). (Ilfattoquotidiano.it)