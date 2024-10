Omologato il campo di Sant’Anna e la prossima settimane il Celdit, soddisfatto l'assessore Pantalone (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, ha annunciato con soddisfazione l’omologazione immediata del campo di Sant’Anna, seguita dalla prossima omologazione del campo Celdit, prevista per la prossima settimana. Questa notizia arriva dopo la visita degli ispettori federali, che hanno monitorato Chietitoday.it - Omologato il campo di Sant’Anna e la prossima settimane il Celdit, soddisfatto l'assessore Pantalone Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’allo Sport, Manuel, ha annunciato con soddisfazione l’omologazione immediata deldi, seguita dallaomologazione del, prevista per lasettimana. Questa notizia arriva dopo la visita degli ispettori federali, che hanno monitorato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando torna in campo la Juventus in Champions League? Data e prossima avversaria - Secondo il nuovo formato, le varie formazioni giocheranno otto otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Alle 21:00 di mercoledì 2 ottobre la Juventus sfiderà il Lipsia in Germania in occasione della seconda giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

I commenti dopo il passaggio del turno contro l’Ascoli - guardando alla prossima partita contro il Campobasso di Piero Braglia. Troise predica prudenza : "Possiamo crescere ancora» - Come a Pesaro una settimana fa, gli amaranto sono andati sotto nel punteggio per poi completare la rimonta con un gol per tempo firmati da Chiosa, che il tecnico napoletano sembra aver messo al centro del progetto, e Pattarello, che con l’allenatore avuto già ai tempi della Primavera del Bologna è chiamato al definitivo salto di qualità. (Sport.quotidiano.net)