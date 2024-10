Oggi il Nobel letteratura, Cartarescu e Millahuser tra i favoriti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – Oggi alle 13 l’Accademia Svedese annuncerà a Stoccolma il vincitore del premio Nobel per la letteratura e come sempre sui media – e sui siti di scommesse – si moltiplicano voci e indiscrezioni sul possibile vincitore. Secondo alcune fonti del mondo dell’editoria, il favorito potrebbe essere il romeno Mircea Cartarescu, l’autore di Solenoide (Il Saggiatore) e Melancolia (La Nave di Teseo). Prende quota però anche il nome di un oustider, lo statunitense Steven Millahuser (Mondadori ha da poco pubblicato “La Notte dell’incanto” e ripreso il suo vecchio romanzo premio Pulitzer “Martin Dressler”). Altre fonti, anche alla luce della situazione geopolitica, rilanciano invece il nome di Salman Rushdie (il suo ultimo libro – Coltello – è un memoir sull’attentato subito due estati fa). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) –alle 13 l’Accademia Svedese annuncerà a Stoccolma il vincitore del premioper lae come sempre sui media – e sui siti di scommesse – si moltiplicano voci e indiscrezioni sul possibile vincitore. Secondo alcune fonti del mondo dell’editoria, il favorito potrebbe essere il romeno Mircea, l’autore di Solenoide (Il Saggiatore) e Melancolia (La Nave di Teseo). Prende quota però anche il nome di un oustider, lo statunitense Steven(Mondadori ha da poco pubblicato “La Notte dell’incanto” e ripreso il suo vecchio romanzo premio Pulitzer “Martin Dressler”). Altre fonti, anche alla luce della situazione geopolitica, rilanciano invece il nome di Salman Rushdie (il suo ultimo libro – Coltello – è un memoir sull’attentato subito due estati fa).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel 2024 - oggi è il giorno della chimica - Tra poche ore a Stoccolma verrà annunciato il vincitore del prestigioso premio per la disciplina scientifica. (Wired.it)

Oggi il premio Nobel per la Fisica - la diretta della premiazione - L'Accademia Reale Svedese delle Scienze assegnerà oggi 8 ottobre 2024 il premio Nobel per la Fisica, la più alta onorificenza per scoperte in questo complesso campo di studi. La diretta a partire dalle 11:45.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nobel 2024 - oggi è il giorno della fisica - Tra poche ore a Stoccolma verrà assegnato il secondo dei prestigiosi premi. Ecco le previsioni sui possibili vincitori. (Wired.it)