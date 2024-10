Nuova Alfa Romeo Mito: render di una nuova generazione? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Abituati a vedere scarseggiare i prodotto Alfa Romeo in gamma negli ultimi anni, potremmo cambiare idea nel prossimo futuro. Se effettivamente Stellantis deciderà di investire seriamente di investire sulla Casa del Biscione da qui in avanti, attendiamoci diversi nuovi modelli nel corso del futuro. Tra i più desiderati potrebbe esserci sicuramente l’erede dell’Alfa Romeo Giulietta. Altra macchina che ci aspetteremmo di vedere potrebbe essere una compatta di segmento B. Ecco come potrebbe essere l’erede dell‘Alfa Romeo Mito. Le immagini utilizzate nell’articolo, non di provenienza ufficiale, sono dei render presi dal filmato del canale Youtube di Top Vehicle. Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Mito: render di una nuova generazione? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Abituati a vedere scarseggiare i prodottoin gamma negli ultimi anni, potremmo cambiare idea nel prossimo futuro. Se effettivamente Stellantis deciderà di investire seriamente di investire sulla Casa del Biscione da qui in avanti, attendiamoci diversi nuovi modelli nel corso del futuro. Tra i più desiderati potrebbe esserci sicuramente l’erede dell’Giulietta. Altra macchina che ci aspetteremmo di vedere potrebbe essere una compatta di segmento B. Ecco come potrebbe essere l’erede dell‘. Le immagini utilizzate nell’articolo, non di provenienza ufficiale, sono deipresi dal filmato del canale Youtube di Top Vehicle.

Nuova Alfa Romeo 4C : rinasce la sportiva? Voglia di supercar italiane - Si potrebbe salire poi al 2. 0 litri visto oggi su Maserati Grecale con 250 e con 300 CV per una supercar davvero emozionante. Potremmo aspettarci una versione d’attacco con un 1. 6 litri turbo da almeno 180 CV. Rimane comunque una grande auto, capace di prestazioni per il suo rapporto peso/potenza e per la sua accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. (Ilgiornaledigitale.it)

Il Registro italiano Giulia - club Alfa Romeo organizza a Terranuova un evento - tributo a Consalvo Sanesi celebre pilota dell’Alfetta - Alla guida Consalvo Sanesi che percorse a tutta velocità l’Autostrada A1 (che all’epoca terminava a Firenze), proseguendo poi su strade statali. Nel 1939, in coppia con Ercole Boratto vinse la Litoranea Libica (da Tobruk a Tripoli) al volante di un’Alfa Romeo. Un personaggio tecnicamente e validamente completo, esperto collaudatore, pilota e meccanico. (Lanazione.it)

Stellantis &You Napoli - ecco la nuova Alfa Romeo Junior : porte aperte nel weekend per le prove su strada - . Per accessibilità : con Junior, Alfa Romeo torna in un segmento cruciale dal quale mancava da qualche anno.  Junior è una vera Alfa Romeo in versione urbana”. …è “l’auto che non c’era” per diversi motivi: per design, è la macchina più distintiva nel suo segmento. Sabato 21 e domenica 22 settembre si terrà infatti il primo “porte aperte” dedicato. (Ildenaro.it)