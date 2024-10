Nadal annuncia il ritiro dal tennis, la Davis l'ultimo torneo: «Sono fortunato ma è il momento di fermarmi» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael Nadal ha annunciato oggi il suo ritiro dal tennis agonistico. Il leggendario campione spagnolo ha deciso quindi di porre fine a una carriera che lo ha visto vincere 22 titoli Ilmattino.it - Nadal annuncia il ritiro dal tennis, la Davis l'ultimo torneo: «Sono fortunato ma è il momento di fermarmi» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafaelhato oggi il suodalagonistico. Il leggendario campione spagnolo ha deciso quindi di porre fine a una carriera che lo ha visto vincere 22 titoli

Tennis - Nadal annuncia il ritiro : «È il momento giusto» - Rafa Nadal sulla terra rossa del Roland Garros nel 2010 (Getty Images). E poi il mio team. Nadal ha vinto 22 tornei dello Slam, tra cui 14 Roland Garros: un record Nadal chiuderà con le finali della Coppa Davis, in programma a Malaga, una carriera incredibile che che lo ha visto vincere 22 titoli dello Slam, tra cui 14 Roland Garros (record probabilmente inarrivabile) e 92 titoli Atp in totale, ... (Lettera43.it)