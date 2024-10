MOVIOLA – Italia-Belgio, Frattesi reclama un rigore: non c’è fallo di mano di Faes (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti concitati nei minuti finali di Italia-Belgio, partita valida per la terza giornata di Nations League 2024/2025. Pressione alta degli Azzurri nonostante l’inferiorità numerica, con Frattesi che recupera palla al limite: il centrocampista dell’Inter tenta subito il tiro di mancino, che viene però smorzato da un tocco di Faes. Frattesi reclama a gran voce un tocco di mano, non ravvisato inizialmente da Eskas. Segue il silent check con la sala Var, che conferma che il tocco falloso non c’è, visto che il pallone colpisce il fianco del centrale avversario. GLI HIGHLIGHTS MOVIOLA – Italia-Belgio, Frattesi reclama un rigore: non c’è fallo di mano di Faes SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti concitati nei minuti finali di, partita valida per la terza giornata di Nations League 2024/2025. Pressione alta degli Azzurri nonostante l’inferiorità numerica, conche recupera palla al limite: il centrocampista dell’Inter tenta subito il tiro di mancino, che viene però smorzato da un tocco dia gran voce un tocco di, non ravvisato inizialmente da Eskas. Segue il silent check con la sala Var, che conferma che il toccoso non c’è, visto che il pallone colpisce il fianco del centrale avversario. GLI HIGHLIGHTSun: non c’èdidiSportFace.

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 96? Finisce qui, Italia-Belgio 2-2. 62? Italia in grave difficoltà. 33 La vittoria più schiacciante dell’Italia è datata 15 maggio 1938, quando gli azzurri superarono i belgi 6-1 in un’amichevole a Milano, con Piola e Meazza tra i protagonisti con 3 reti. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Belgio 2-1. (Oasport.it)

Italia-Belgio 2-2 - le pagelle : Pellegrini rosso clamoroso (4) - Dimarco regala magie (6 - 5). Tonali gladiatore vero (7) - Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso (corretto) a Pellegrini che... (Leggo.it)

Pagelle Italia-Belgio 2-2 : voti e tabellino Nations League 2024/2025 - Al 41? pt Pellegrini espulso per rosso diretto (gioco pericoloso). 5, Calafiori 6; Cambiaso 7, Frattesi 6. Allenatore: Tedesco 6. HIGHLIGHTS Un inizio di secondo tempo complicato per gli Azzurri, che in inferiorità numerica contro il Belgio prima subiscono il gol del pareggio di Trossard dopo la sponda di Faes lasciato liberissimo sul secondo palo e pochi istanti dopo tengono il fiato sospeso ... (Sportface.it)