Mister Movie | Jennifer Lopez rompe il silenzio sulla rottura con Ben Affleck

La recente rottura tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha segnato un nuovo capitolo nella vita della cantante e attrice 55enne, che ha chiesto il divorzio dalla star di "Argo" dopo soli due anni di matrimonio. In un'intervista rilasciata a Nikki Glaser per la rivista Interview, Jennifer ha condiviso i suoi pensieri sulla relazione, affermando

Jennifer Lopez - dopo il divorzio da Ben Affleck - è "entusiasta" di essere libera e potersi capire meglio - L'attrice e cantante ha parlato con Nikki Glaser e la conversazione pubblicata da Interview Magazine affronta tematiche anche molto personali. L'attrice Jennifer Lopez, in una recente intervista ha parlato della sua situazione dopo il divorzio da Ben Affleck. Il tentativo di capirsi meglio Parlando di quanto accaduto nell'ultimo anno, Jennifer Lopez ha sostenuto che scoprire e capire meglio sé ... (Movieplayer.it)

Jennifer Lopez rompe il silenzio dopo il divorzio con Ben Affleck : “Mi sono sentita triste e sola” - Tutti abbiamo dei limiti, ma solo così si può crescere insieme”. La visione attuale dell’amore di Jennifer Lopez, alla luce dei molti errori commessi negli anni, è quindi cambiata: “Ho imparato che qualcuno che ti ama ti aiuterà a guarire le tue ferite. Dopo il divorzio con Ben Affleck, la popstar ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale al magazine Interview: il ritratto che ... (Dilei.it)

Jennifer Lopez rompe il silenzio sul divorzio - sui flop e le cattiverie - Però è dannatamente difficile. Questo è ciò che ho imparato sull’amore. Pensavo di aver imparato tante cose, ma forse non era così. Amo intrattenere. Poi, quest’estate, ho dovuto dire, “Devo andare via e stare da sola. Non è vero! Un uomo che ti ama veramente ti aiuterà a guarire quelle parti di te stesso e abbraccerà le tue imperfezioni. (Biccy.it)