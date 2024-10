Thesocialpost.it - Maltempo sull’Italia, allerta rossa in Lombardia: bomba d’acqua su Milano

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Iltorna a colpire l’Italia nella giornata di oggi, 10 ottobre, con forti piogge e venti. Inè stata emessa un’meteo, portando alla chiusura delle scuole superiori nelle province di Lecco e Bergamo. La perturbazione è la seconda in pochi giorni e si collega agli effetti dell’uragano Kirk, che sta concludendo il suo percorso tra Francia e Germania. Dalle 3 sta piovendo sue su tutta la Brianza e le Prealpi e il fiume Seveso nel capoluogo lombardo è in salita, il Lambro ha superato i 2 metri.sul capoluogo lombardo.su“Il Seveso aè in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da Nord – scrive l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli – La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena.